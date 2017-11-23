ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дальневосточные рыбаки сначала 2017 года увеличили объём вылова рыбы на 7,9 тысячи тонн - до 2,8 млн тонн.

Это произошло, в том числе за счёт увеличения добычи трески в Беринговом море. На промысле минтая освоено на 29,2 тысячи тонн больше – до 1 млн 597,4 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Росрыболовства

Также отмечается, что в целом российские рыбаки увеличили вылов на 2,5% к уровню рекордного прошлого года, добыв более 4,3 млн тонн.

Несмотря на общий рост вылова на Дальнем Востоке, лососёвая путина в Хабаровском крае и на Сахалине в этом году оказалась провальной. Из-за этого в России взлетела цена на рыбу и красную икру. В сахалинских магазинах увеличение цен составило 20-30%, также деликатес подорожал и на Камчатке.