ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полицией Адыгеи продолжается работа, направленная на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускания стёкол.

С начала недели на территории республики госавтоинспекторами зарегистрировано 291 нарушение этой категории.

Полиция Адыгеи напоминает, что светопропускная способность ветрового, передних боковых стёкол и стёкол передних дверей, если таковые имеются, должна составлять не менее 70 %.

Несоответствие государственному стандарту является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Полиция Адыгеи призывает водителей не нарушать Правила дорожного движения и требования технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств".

Большинство водителей этих автомобилей устранили нарушения на месте.