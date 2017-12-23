С начала недели около 300 водителей привлечены в Адыгее к ответственности за нарушение норм тонировки
23.12.2017, 14:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полицией Адыгеи продолжается работа, направленная на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускания стёкол.
С начала недели на территории республики госавтоинспекторами зарегистрировано 291 нарушение этой категории.
Полиция Адыгеи напоминает, что светопропускная способность ветрового, передних боковых стёкол и стёкол передних дверей, если таковые имеются, должна составлять не менее 70 %.
Несоответствие государственному стандарту является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
Полиция Адыгеи призывает водителей не нарушать Правила дорожного движения и требования технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств".
Большинство водителей этих автомобилей устранили нарушения на месте.
С начала недели на территории республики госавтоинспекторами зарегистрировано 291 нарушение этой категории.
Полиция Адыгеи напоминает, что светопропускная способность ветрового, передних боковых стёкол и стёкол передних дверей, если таковые имеются, должна составлять не менее 70 %.
Несоответствие государственному стандарту является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
Полиция Адыгеи призывает водителей не нарушать Правила дорожного движения и требования технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств".
Большинство водителей этих автомобилей устранили нарушения на месте.
Источник: МВД РФ