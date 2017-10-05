С января по сентябрь электропоездами "Ласточка" на СвЖД перевезено 845,4 тыс. пассажиров
05.10.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С января по сентябрь 2017 года пригородными электропоездами "Ласточка" на Свердловской железной дороге перевезено 845,4 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
За 9 месяцев на скоростную электричку в направлении Нижнего Тагила было продано 538,2 тыс. билетов (+18,6%), в направлении Каменска-Уральского – 187,7 тыс. билетов (+19,7%), в направлении Кузино – 119,4 тыс. билетов (+0,7%).
Аналитики АО "СПК" ("Свердловская пригородная компания", перевозчик в пригородном сообщении) отмечают, что положительная динамика связана, в первую очередь, с привлекательными условиями поездки (удобный график движения, время в пути, стоимость проезда, комфортность). С момента запуска "Ласточек" на Свердловской железной дороге (с ноября 2015 года) скоростными электричками воспользовались 1,9 млн пассажиров.
Ежедневно "Ласточки" совершают 14 рейсов: 1 пара поездов (т.е. "туда-обратно") – по маршруту Екатеринбург – Кузино, 4 пары – по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил, 2 пары – по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский. Расписание составлено с учетом пожеланий и потребностей пассажиров.
Оформить проездные документы на "Ласточку" можно во всех пригородных кассах АО "СПК", в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение "Пригород". Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
За 9 месяцев на скоростную электричку в направлении Нижнего Тагила было продано 538,2 тыс. билетов (+18,6%), в направлении Каменска-Уральского – 187,7 тыс. билетов (+19,7%), в направлении Кузино – 119,4 тыс. билетов (+0,7%).
Аналитики АО "СПК" ("Свердловская пригородная компания", перевозчик в пригородном сообщении) отмечают, что положительная динамика связана, в первую очередь, с привлекательными условиями поездки (удобный график движения, время в пути, стоимость проезда, комфортность). С момента запуска "Ласточек" на Свердловской железной дороге (с ноября 2015 года) скоростными электричками воспользовались 1,9 млн пассажиров.
Ежедневно "Ласточки" совершают 14 рейсов: 1 пара поездов (т.е. "туда-обратно") – по маршруту Екатеринбург – Кузино, 4 пары – по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил, 2 пары – по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский. Расписание составлено с учетом пожеланий и потребностей пассажиров.
Оформить проездные документы на "Ласточку" можно во всех пригородных кассах АО "СПК", в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение "Пригород". Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Источник: РЖД