Саммит БРИКС показал поддержку позиций России на внешней арене, считает Железняк
"Единодушие и взаимопонимание стран-членов БРИКС, с которым прошёл саммит в Китае, являет пример конструктивного взаимодействия ответственных политиков. Поддержка сотрудничества в валютной сфере, сельском хозяйстве, укрепление усилий в борьбе с коррупцией, неприемлемость военной интервенции, общее понимание деструктивности любых ограничений в экономике и политике создают для стран БРИКС надёжную почву для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках союза и укрепляют позиции многополярного мира", - считает депутат.
Парламентарий считает крайне важным, что члены БРИКС выступили за формирование комплексных антитеррористических мер. "Об их необходимости неоднократно заявлял глава нашего государства Владимир Путин. Объединение наших стран в вопросах безопасности, взаимодействие спецслужб, позволит выйти на новый уровень эффективности противодействия этой глобальной угрозе", - подчеркнул он.
"При этом остаётся важным, чтобы все страны мира проявляли ответственность в вопросах безопасности, противодействия распространению экстремизма, наркоторговли, финансированию терроризма, проявлению религиозной и расовой нетерпимости", - добавил Железняк.