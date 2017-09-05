ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Саммит БРИКС продемонстрировал поддержку со стороны крупнейшего международного объединения ключевых позиций России на внешней арене. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк, в ходе рабочей поездки делегации Партии по странам Латинской Америки.

"Единодушие и взаимопонимание стран-членов БРИКС, с которым прошёл саммит в Китае, являет пример конструктивного взаимодействия ответственных политиков. Поддержка сотрудничества в валютной сфере, сельском хозяйстве, укрепление усилий в борьбе с коррупцией, неприемлемость военной интервенции, общее понимание деструктивности любых ограничений в экономике и политике создают для стран БРИКС надёжную почву для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках союза и укрепляют позиции многополярного мира", - считает депутат.

Парламентарий считает крайне важным, что члены БРИКС выступили за формирование комплексных антитеррористических мер. "Об их необходимости неоднократно заявлял глава нашего государства Владимир Путин. Объединение наших стран в вопросах безопасности, взаимодействие спецслужб, позволит выйти на новый уровень эффективности противодействия этой глобальной угрозе", - подчеркнул он.

"При этом остаётся важным, чтобы все страны мира проявляли ответственность в вопросах безопасности, противодействия распространению экстремизма, наркоторговли, финансированию терроризма, проявлению религиозной и расовой нетерпимости", - добавил Железняк.