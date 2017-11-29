ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) совместно с консалтинговой компанией "Пенсионные и Актуарные консультации" ("ПиАК") провели исследование "Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и промежуточные результаты 2017 г.". Согласно исследованию, НПФ "Алмазная осень" занял первое место среди российских НПФ по доходности от инвестирования пенсионных накоплений в 2016 году.

По итогам прошлого года НПФ "Алмазная осень" обеспечил доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в размере 12,62% годовых. Это позволило фонду стать победителем номинации "Самый доходный НПФ 2016 г.", учреждённой "ПиАК" и АНПФ.

"По состоянию на конец 2016 года почти 32,8 тыс. человек держали в НПФ "Алмазная осень" свои пенсионные накопления на общую сумму 2,96 млрд рублей, − говорит генеральный директор АО НПФ "Алмазная осень" Вячеслав Хмыров. − В прошлом году фонд обеспечил также самую высокую доходность в России по размещению средств пенсионных резервов – по итогам года она составила 14,5% годовых".