ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В понедельник, 13 ноября, температура воздуха в Москве поднимется до пяти градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью три — восемь метров в секунду. В этот день осадков не ожидается.

Ночью во вторник столбики термометров покажут три градуса со знаком плюс. Днём — четыре — шесть градусов. Синоптики прогнозируют снег с дождём. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.



В среду, 15 ноября, станет прохладнее. Ночью будет минус один градус, днём — два — четыре градуса выше нуля. Местами пройдут небольшие осадки. Их также обещают в четверг, пятницу и субботу. В воскресенье, которое станет самым холодным днём недели, столбики термометров покажут минус шесть градусов.