Санкт-Петербург получил в собственность домен www.petersburg.ru
16.11.2017, 21:06
OREANDA-NEWS. Санкт-Петербург и компания "МГЛ МЭЙЛ.РУ ИНТЕРНЕТ ЭССЕТС ЛИМИТЕД" заключили соглашение о безвозмездной передаче права собственности на домен www.petersburg.ru. Документ в присутствии вице-губернатора – руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова подписали председатель Комитета по информатизации и связи Денис Чамара и первый заместитель генерального директора MAIL.RU Дмитрий Сергеев.
Подписание состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в рамках работы Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Как сообщил Александр Говорунов, права на доменное имя PETERSBURG.RU принадлежали MAIL.RU. Руководство компании откликнулось на предложение и безвозмездно передаёт право собственности городу. На базе домена www.petersburg.ru планируется создать единую информационную платформу для продвижения бренда Петербурга в мире. Кроме того, это должен быть удобный инструмент получения петербуржцами информации о событиях в городе.
"Это работа не одного дня. Это будет большой совместный коллективный труд – власти, бизнеса, общественных организаций, горожан. Мы хотим, чтобы люди в мире знали о Петербурге и полюбили город так же, как любим его мы, петербуржцы", - сказал Александр Говорунов.
Как отметил Дмитрий Сергеев, для компании MAIL.RU очень важно работать в Петербурге. В городе находится офис компании, проводится крупнейший офлайн фестиваль, действуют совместные с образовательными учреждениями программы. "Мы готовы и дальше помогать. Этот домен станет "цифровым лицом" города", - сказал Дмитрий Сергеев.
Как отметили присутствовавшие на подписании координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вячеслав Трактовенко и руководитель направления "Культурмедиа" Денис Котов, идея создания единой цифровой платформы для Петербурга появилась во время работы регионального этапа "Форсайт-флота" в мае этого года. Участники Форсайт-флота разрабатывают ещё серию проектов по девяти направлениям, и передача домена свидетельствует о том, что задуманное удастся воплотить в жизнь.
Согласно документу, оформление всех юридических процедур по регистрации домена должно быть завершено до 15 декабря 2017 года. Администрировать www.petersburg.ru будет Комитет по информатизации и связи.
Подписание состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в рамках работы Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Как сообщил Александр Говорунов, права на доменное имя PETERSBURG.RU принадлежали MAIL.RU. Руководство компании откликнулось на предложение и безвозмездно передаёт право собственности городу. На базе домена www.petersburg.ru планируется создать единую информационную платформу для продвижения бренда Петербурга в мире. Кроме того, это должен быть удобный инструмент получения петербуржцами информации о событиях в городе.
"Это работа не одного дня. Это будет большой совместный коллективный труд – власти, бизнеса, общественных организаций, горожан. Мы хотим, чтобы люди в мире знали о Петербурге и полюбили город так же, как любим его мы, петербуржцы", - сказал Александр Говорунов.
Как отметил Дмитрий Сергеев, для компании MAIL.RU очень важно работать в Петербурге. В городе находится офис компании, проводится крупнейший офлайн фестиваль, действуют совместные с образовательными учреждениями программы. "Мы готовы и дальше помогать. Этот домен станет "цифровым лицом" города", - сказал Дмитрий Сергеев.
Как отметили присутствовавшие на подписании координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вячеслав Трактовенко и руководитель направления "Культурмедиа" Денис Котов, идея создания единой цифровой платформы для Петербурга появилась во время работы регионального этапа "Форсайт-флота" в мае этого года. Участники Форсайт-флота разрабатывают ещё серию проектов по девяти направлениям, и передача домена свидетельствует о том, что задуманное удастся воплотить в жизнь.
Согласно документу, оформление всех юридических процедур по регистрации домена должно быть завершено до 15 декабря 2017 года. Администрировать www.petersburg.ru будет Комитет по информатизации и связи.
Источник: Правительство Санкт-Петербурга