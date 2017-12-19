ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В стадию опытно-промышленной эксплуатации запущен совместный проект Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы РФ «Цифровое взаимодействие ФАС России с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн».

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС России со Сбербанком, а также компаниями Аэрофлот, Русский Уголь, ФортеИнвест и другими были изучены возможности распределённого хранения документов с целью повышения скорости, надёжности и качества взаимодействия. По результатам пилотного проекта были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию.

В настоящее время осуществляется опытно-промышленная эксплуатация цифрового взаимодействия, при котором информация и документы, которыми обмениваются ФАС России со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в Российской Федерации средств криптографии.

Статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил: «Наша страна открывает новые возможности для экономики за счет использования передовых знаний и технологий. Правительством принята Программа «Цифровая экономика РФ», Президент поручил в кратчайшие сроки определить статус цифровых технологий, связанных с использованием блокчейн. Запущенная нами в опытную эксплуатацию система является не только одним из первых в мире реальных примеров использования блокчейн государством, но и практическим инструментом для дальнейшего развития этой технологии в целях упрощения и улучшения взаимодействия государства, бизнеса и власти. Мы признательны руководству Сбербанка и особенно команде Sberbank Digital за совместную большую и в результате успешную работу».

«Известный мировой эксперт по лидерству Дэйв Логан в своей теории считает, что высший уровень развития демонстрируют те сообщества, которые работают не ради победы над конкурентами, а для того, чтобы сделать мир лучше, — сообщил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. — Я уверен, что мы на практике сделаем всё возможное для применения наших знаний и опыта в целях предоставления лучших цифровых сервисов и продуктов нашим клиентам, партнёрам и государству».

«В решении с ФАС России есть ряд инноваций, которые за счёт использования технологии блокчейн позволяют отказаться от использования услуг посредников — операторов документооборота, гарантировать доступ к информации только со стороны конечных пользователей и обеспечить снижение расходов. Этот проект — наш общий с ФАС России вклад в работу по развитию цифровой экономики страны, которую мы ведём совместно с государством и бизнес-сообществом», — добавил управляющий директор Sberbank Digital Степан Кузнецов.