ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк и Росреестр расширяют возможности использования сервиса «Электронная регистрация сделки». Услуга электронной регистрации доступна не только покупателям квартир в новостройках, но и в отношении сделок по переуступке прав требования по договорам долевого участия от юридических лиц физическим лицам.

Регистрировать такие сделки теперь можно электронно. Воспользоваться сервисом могут и тем, кто приобретает недвижимость без использования заемных средств.

Рост количества обращений за получением услуг Росреестра в электронном виде обусловлен рядом преимуществ: экономией времени и исключением влияния человеческого фактора.