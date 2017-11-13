ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк запустил продукт "Личный юрист" — универсальный сервис юридических консультаций для физических лиц и предпринимателей в формате 24/7.

"Личный юрист" обеспечивает юридическую помощь по всем отраслям права, устные и письменные консультации, подключение до трёх членов семьи. Сервис доступен в любое время и в любой ситуации – клиент может получить консультацию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю посредством разных каналов, включая круглосуточный телефон, электронную почту, личный кабинет на сайте, Skype, и мобильное приложение "Личный юрист". Кроме того, "Личный юрист" поможет оценить и спрогнозировать возможные юридические риски.

"В среднем двенадцать раз в год клиент банка сталкивается с ситуациями, когда необходима консультация квалифицированного юриста. Немногие могут позволить себе постоянно содержать персонального юриста, зато обеспечить его наличие в нужный момент теперь может каждый, — отметила директор дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Александра Алтухова. — Новый продукт Сбербанка делает юридические услуги доступными любому нашему клиенту".