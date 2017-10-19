ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 16 октября, по данным региональных органов управления АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 630 тыс. тонн, что на 25,9% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году – 500,1 тыс. тонн).



Всего по стране собрано 421,7 тыс. тонн огурцов и 198,5 тыс. тонн томатов. Урожай прочих овощных культур составляет 9,8 тыс. тонн.

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Липецкая область.