ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 28 ноября по данным региональных органов управления АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 690,1 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году - 607,1 тыс. тонн).



Всего по стране собрано 450,2 тыс. тонн огурцов (в 2016 году - 409,4 тыс. тонн) и 229 тыс. тонн томатов (2016 году - 182,5 тыс. тонн). Урожай прочих овощных культур составляет 10,9 тыс. тонн (в 2016 году – 15,2 тыс. тонн).



Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов РФ стали Краснодарский край – 82 тыс. тонн, Ставропольский край – 61 тыс. тонн, Республика Татарстан – 41,7 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 39,2 тыс. тонн, Липецкая область.