Сбор тепличных овощей вырос на 24% - Минсельхоз РФ
11.09.2017, 10:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным региональных органов АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 568,2 тыс. тонн, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 г. – 459,5 тыс. тонн).
Всего по стране собрано 391,5 тыс. тонн огурцов (в 2016 году – 327,9 тыс. тонн) и 167,8 тыс. тонн томатов (в 2016 году – 118,3 тыс. тонн). Урожай прочих овощных культур составляет 8,9 тыс. тонн (2016 г. – 13,3 тыс. тонн).