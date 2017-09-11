Всего по стране собрано 391,5 тыс. тонн огурцов (в 2016 году – 327,9 тыс. тонн) и 167,8 тыс. тонн томатов (в 2016 году – 118,3 тыс. тонн). Урожай прочих овощных культур составляет 8,9 тыс. тонн (2016 г. – 13,3 тыс. тонн).