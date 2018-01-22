ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным проверки Счётной палаты, малый бизнес в РФ развивается медленнее, чем предписано ему регуляторами. По мнению аудиторов, главная госпрограмма поддержки этого сектора "Развитие малого и среднего предпринимательства" буксует, её ключевые показатели не достигнуты. Так, доля работников в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2016 году составила 26,1% вместо 28,1%, а новых рабочих мест предпринимателями создано втрое меньше плана — 35 тыс. вместо 109 тыс. В Минэкономики объясняют такую динамику кратным сокращением финансирования госпрограммы.

Аудиторы Счётной палатой (СП) проверили меры господдержки малого и среднего предпринимательства в 2014–2017 годах в ключевой для сектора госпрограмме "Развитие МСП", а также приоритетный проект "Малый бизнес" (оба курируются Минэкономики).

В поле зрения аудиторов попали такие регионы, как Татарстан, Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края.

Главный вывод: целевые показатели программы по развитию предпринимательства не достигнуты.

Хотя аудиторы отмечают позитивную тенденцию роста числа некрупных компаний с 4,53 млн в мае 2015 года до 5,99 млн в декабре 2017-го, они также указывают на одновременное сокращение числа их работников — с 18 млн до 16 млн человек.

"Доля работников МСП в общей численности занятого населения", отстаёт от плана с 2014 года (тогда 25,2% вместо 27%). В 2015 году он вырос несущественно — до 25,6% вместо 27,4%, в 2016 году — до 26,1% вместо намеченных Минэкономики 28,1%.

Вновь созданных рабочих мест также недостаточно — с 2014 года показатель только падает. По данным аудиторов, в 2016 году создано почти втрое меньше новых рабочих мест — 35,5 тыс. вместо запланированных 109,5 тыс.

В предыдущие годы ситуация была несколько лучше — 63,9 тыс. вместо обозначенных в программе 143,9 тыс. (2015 год), 108 тыс. вместо 141 тыс. (2014 год).

Не понравилось аудиторам и отсутствие в регионах полной информации об оказываемой поддержке МСП из разных источников федерального уровня — в некоторых регионах, таких как Ставропольский край, выполнение программы вообще никак не контролируется. Бюджетная отчётность в проверяемых регионах, по мнению СП, непрозрачна: с 2014-го по первое полугодие 2017 года фактически было использовано 34,4 млрд руб., при этом в отчётности субъектов РФ отражено только 9,3 млрд руб.

Неравны и условия для развития предпринимательства в регионах, отмечают аудиторы. Так, в 2014–2016 годах более 20% средств федерального бюджета (11 млрд руб.) было выделено 5 из 85 регионов (Татарстану, Башкирии, Московской и Свердловской областям и Москве).

При этом на некоторые регионы (Магаданская область, Алтай и Чукотский АО) пришлось за тот же период только 0,4% господдержки (210 млн руб.).

В Минэкономики заявили, что "отклонение от целевых показателей связано с сокращением на треть фактического финансирования программы" в 2016 году: цели были рассчитаны на основании результатов 2011–2013 годов и носили "прогнозный характер при условии ежегодного финансирования в размере около 16 млрд руб.", в 2016 году "из-за бюджетных корректировок оно составило 11,1 млрд руб.", при этом корректировка показателей не проводилась — в соответствии с Бюджетным кодексом с 2014 по 2017 год нельзя было вносить изменения в госпрограммы.

Также в министерстве отмечают смещение фокуса программы с грантов начинающим предпринимателям (до 500 тыс. руб.) на поддержку инновационных, производственных и экспортно ориентированных МСП: в частности, в 2016 году на 86% выросло число МСП-экспортеров.

Неравномерность субсидирования регионов в ведомстве объясняют тем, что в 2014–2016 годах сумма субсидий зависела от числа субъектов МСП в регионе.

С 2018 года порядок распределения субсидий изменён — теперь больший объём субсидий предусмотрен для регионов, где нет базовой инфраструктуры поддержки предпринимателей.