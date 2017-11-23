Семьдесят первая автоколонна МЧС России доставила гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской областей Украины
23.11.2017, 22:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 71-й этап оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса успешно завершён.
Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Все автомобили пустыми вернулись в Донской спасательный центр МЧС России.
Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, техника не подвела, и помощь была доставлена без задержки в пути.
С августа 2014 года, с момента выхода первой гуманитарной колонны сделан огромный шаг в деле оказания помощи жителям Донбасса. За это время автомобили МЧС России доставили в Луганскую и Донецкую области более 71,5 тысячи тонн гуманитарного груза.
Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Все автомобили пустыми вернулись в Донской спасательный центр МЧС России.
Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, техника не подвела, и помощь была доставлена без задержки в пути.
С августа 2014 года, с момента выхода первой гуманитарной колонны сделан огромный шаг в деле оказания помощи жителям Донбасса. За это время автомобили МЧС России доставили в Луганскую и Донецкую области более 71,5 тысячи тонн гуманитарного груза.
Источник: МЧС РФ