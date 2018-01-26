Семьдесят третья автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской областей
26.01.2018, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 73-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила свою задачу. Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Все автомобили пустые вернулись в Донской спасательный центр.
Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, техника не подвела, и помощь была доставлена без задержки в пути.
С августа 2014 года, с момента выхода первой гуманитарной колонны сделан огромный шаг в деле оказания помощи жителям Донбасса. За это время автомобили МЧС России доставили в Луганскую и Донецкую области более 72 тысяч тонн гуманитарного груза.
Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, техника не подвела, и помощь была доставлена без задержки в пути.
С августа 2014 года, с момента выхода первой гуманитарной колонны сделан огромный шаг в деле оказания помощи жителям Донбасса. За это время автомобили МЧС России доставили в Луганскую и Донецкую области более 72 тысяч тонн гуманитарного груза.
Источник: МЧС РФ