ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 70-й этап оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса успешно завершён.

Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Все автомобили пустыми вернулись в Донской спасательный центр МЧС России.

Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, техника не подвела, и помощь была доставлена без задержки в пути.

С августа 2014 года, с момента выхода первой гуманитарной колонны сделан огромный шаг в деле оказания помощи жителям Донбасса. За это время автомобили МЧС России доставили в Луганскую и Донецкую области более 71 тысячи тонн гуманитарного груза.