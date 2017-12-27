Семьям погибших и пострадавшим в ДТП на Кутузовском проспекте выплатят компенсации
27.12.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семьи погибших и пострадавшие в аварии возле станции метро "Славянский бульвар" получат материальную помощь. Такое распоряжение дало Правительство Москвы.
Семьи погибших получат один миллион рублей (за каждого погибшего). Пострадавшим, которых госпитализировали в стационар, выплатят по 500 тысяч рублей, а тем, кто получил помощь амбулаторно, - по 100 тысяч рублей.
Семьям погибших окажут финансовую помощь для организации похорон на столичных кладбищах. Если родственники хотят провести похороны за пределами Москвы, то им возместят транспортные расходы.
Детям, которые живут в Москве и потеряли родителя, назначат дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты. Их рассчитают в соответствии с нормативными правовыми актами города.
Более подробную информацию, в том числе о необходимых документах, можно получить по телефонам: 8 (495) 625-58-75 и 8 (495) 623-20-15. Насчёт оформления материальной помощи надо обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения по адресу: Новая Басманная улица, дом 10, строение 1. Он работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45.
Авария произошла на Кутузовском проспекте 25 декабря. Автобус, который шёл по маршруту "Славянский бульвар" - "Сколково", наехал на пешеходов в подземном переходе. Четыре человека погибли, двое отказались от госпитализации, девять попали в больницы. Из них двое находятся в тяжёлом состоянии, семь - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.
После ДТП автобусы перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве, прошли внеплановую проверку. В них продиагностировали все системы и оборудование, от которых зависит безопасность перевозки пассажиров, в том числе двигатели, трансмиссии, тормоза. Также специалисты проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава.
Семьи погибших получат один миллион рублей (за каждого погибшего). Пострадавшим, которых госпитализировали в стационар, выплатят по 500 тысяч рублей, а тем, кто получил помощь амбулаторно, - по 100 тысяч рублей.
Семьям погибших окажут финансовую помощь для организации похорон на столичных кладбищах. Если родственники хотят провести похороны за пределами Москвы, то им возместят транспортные расходы.
Детям, которые живут в Москве и потеряли родителя, назначат дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты. Их рассчитают в соответствии с нормативными правовыми актами города.
Более подробную информацию, в том числе о необходимых документах, можно получить по телефонам: 8 (495) 625-58-75 и 8 (495) 623-20-15. Насчёт оформления материальной помощи надо обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения по адресу: Новая Басманная улица, дом 10, строение 1. Он работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45.
Авария произошла на Кутузовском проспекте 25 декабря. Автобус, который шёл по маршруту "Славянский бульвар" - "Сколково", наехал на пешеходов в подземном переходе. Четыре человека погибли, двое отказались от госпитализации, девять попали в больницы. Из них двое находятся в тяжёлом состоянии, семь - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.
После ДТП автобусы перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве, прошли внеплановую проверку. В них продиагностировали все системы и оборудование, от которых зависит безопасность перевозки пассажиров, в том числе двигатели, трансмиссии, тормоза. Также специалисты проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава.