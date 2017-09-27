ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров прокомментировал ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».



«Когда десятки тысяч российских граждан попадают в ужасное положение по вине авиакомпаний – это по‑настоящему, государственный вопрос. Тысячи российских туристов оказались в крайне трудном и почти безвыходном положении. Разве можно было доводить ситуацию до такого коллапса, когда огромное число людей с детьми попали не только в непростое, но и трагическое положение», — сказал сенатор.



По мнению Сергея Шатирова, необходимо повышать требования к надзорным органам и федеральным органам исполнительной власти в сфере авиации.



Парламентарий отметил, что проблемы у авиакомпании были всё лето. «Были срывы перевозок, невыполнение своих обязательств, пренебрежительное отношение к пассажирам».



Сергей Шатиров сообщил, что в Совете Федерации отслеживают ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». «Мы чрезвычайно обеспокоены положением дел с этой авиакомпанией, они не выполняют свои обязательства не только по внутренним авиаперевозкам, компания срывает и международные договорённости, в том числе с Китаем».



Сенатор предложил проанализировать ситуацию в сфере авиаперевозок. «Эта тема давно назрела, у нас под сотню авиакомпаний, которые занимаются грузо- и пассажироперевозками. Госорганам в сфере авиации нужно проанализировать, все ли они надёжные».