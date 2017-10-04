ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве в 19-й раз открывается Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", отметил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

По его словам, в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на выставке демонстрируются лучшие достижения и возможности отечественного АПК. На Агробизнесфоруме "Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост", который состоится в рамках мероприятия, будут рассмотрены приоритетные направления развития всего агропромышленного комплекса страны.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время в сельском хозяйстве происходят серьёзные изменения. В нынешнем году, как и в прошлом, собран рекордный урожай зерна, положительную динамику показывают и другие сектора агропромышленного комплекса.

"Выставка способствует развитию российского рынка сельскохозяйственной продукции, международной кооперации, позволяет специалистам обменяться передовым опытом. На выставке широко представлены предприятия из многих регионов нашей страны, которые наглядно демонстрируют современные достижения в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — отметил сенатор.

Сенатор выразил уверенность в том, что качественная и экологически чистая продукция, представленная на стендах регионов России, заинтересует и зарубежных гостей выставки.

Деловая программа выставки предусматривает проведение большого количества мероприятий, посвящённых самым актуальным вопросам функционирования агропромышленного комплекса.