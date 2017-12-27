ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов Кутепов внёс в Государственную Думу законопроект об изменениях в статьи 17 и 18 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Комментируя этот законопроект, сенатор отметил, что сейчас подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО и иных местах содержания под стражей, могут поговорить по телефону или встретиться с близкими родственниками только с письменного разрешения следователя или иного лица, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, следователь должен принять решение в срок до трёх суток. При этом основания отказа со стороны следователя в выдаче разрешения на телефонный разговор никаким нормативно-правовым актом не установлены, то есть следователь действует по своему усмотрению и в отказе может написать "считаю нецелесообразным", сказал Кутепов.

По его словам, в результате лица, находящиеся под стражей, месяцами не могут увидеться даже с самыми близкими родственниками: супругом, супругой, детьми. Особенно тяжело в этом отношении женщинам.

"Согласно действующему законодательству, осужденные к лишению свободы, то есть лица, чья вина в совершении преступления установлена судом, вправе совершать телефонные звонки на основании письменного заявления на имя начальника исправительного учреждения. В отношении находящихся под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, то есть лиц, чья вина ещё не установлена, действует более строгий разрешительный порядок в отношении телефонных переговоров. Представляется, что лицо, чья вина в совершении преступления ещё не установлена судом, не может обладать меньшими гарантиями реализации установленных законом прав, чем лицо, уже осуждённое к лишению свободы", — считает сенатор.

Законопроектом предлагается также увеличить количество свиданий лиц, содержащихся под стражей, до четырёх в месяц. При этом реализация права обвиняемых и подозреваемых на свидания с близкими родственниками предлагается также без получения разрешения следователя или иного лица, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

"Важно отметить следующее: законопроектом не затрагивается положение о том, что телефонные разговоры и свидания с близкими родственниками проходят под контролем со стороны сотрудников мест содержания под стражей. Таким образом, действующий порядок обеспечения безопасности на территории мест содержания под стражей и проведения расследования по уголовному делу не изменяется. Никаких дополнительных трудностей для органов предварительного расследования не создаётся", — отметил Кутепов.

В отношении иных лиц, не являющихся близкими родственниками, разрешительный порядок телефонных разговоров и свиданий сохраняется, добавил сенатор.