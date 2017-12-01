ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт приняла участие в кампании "Девочек — в лидеры" (#Girl2Leader), организованной по инициативе парламента Исландии в рамках Глобального женского парламентского форума в Рейкьявике.

Кампания #Girl2Leader ориентирована на девочек 14–17 лет и направлена на то, чтобы впоследствии привлечь больше молодых женщин в политику, помочь сделать девочкам более осознанный выбор своей будущей деятельности.

Вместе со специальными представителями парламентов Бельгии, Канады, Индонезии, Филиппин, Словении, Польши, Мексики в Глобальном женском парламентском форуме Гехт провела встречу с группой девочек-подростков из Исландии и других стран Европы. Сенатор рассказала об особенностях работы женщины-политика, о собственном пути во власть, ответила на вопросы участниц мероприятия.

"Когда речь идёт о борьбе с таким вызовом человечеству как терроризм, необходимо отбросить конъюнктурные подходы политического и экономического характера и объединить имеющиеся силы и средства для его искоренения", — заявила Гехт, выступая на пленарном заседании ежегодного саммита Глобального женского парламентского форума, посвящённого роли женщин в переосмыслении политики мира, безопасности и обороны.

В саммите, который проходит с 28 ноября по 1 декабря 2017 года, принимают участие парламентарии и женщины-политические лидеры из более чем пятидесяти стран мира.

Сенатор призвала участниц принимать более решительные меры для борьбы с распространением террористической идеологии, жертвами которой часто становятся женщины, особенно из социально-неблагополучных слоёв населения, разлучённые с семьей.

Гехт также отметила, что с учётом уникального исторического опыта межконфессионального, межнационального согласия, представители России готовы делиться опытом укрепления антитеррористической и антиэкстремистской защиты современного общества.

Другой аспект, которому сенатор уделила особое внимание — роль государственно-частного партнёрства, особенно с участием женщин, в борьбе с терроризмом.