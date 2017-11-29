ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации".

По словам председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, который также является одним из авторов документа, закон направлен на законодательное закрепление гарантий обеспечения гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов.

В этих целях вносятся изменения в ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" — закрепляются полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат регионов по назначению наблюдателей в избирательные комиссии. При этом региональные общественные палаты вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ.

Федеральным законом устанавливается возможность применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования, сказал Клишас.

Он подчеркнул, что закон согласуется с Конституцией Российской Федерации и системой федерального законодательства.