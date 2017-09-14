ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Совете Федерации предлагают установить уголовную ответственность за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Об этом говорится в проекте рекомендаций Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.

"Требуется принять дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства, прежде всего по вопросам установления уголовной ответственности за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов", - говорится в документе.

Правительству РФ рекомендовано внести изменения в законодательные акты РФ, предусматривающие усиление ответственности за создание, администрирование, продвижение и предоставление технической помощи интернет-ресурсам, посредством которых происходит рекламирование и распространение наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, в проекте рекомендаций отмечается необходимость правового регулирование лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества. Для этого предлагается проработать порядок обязательного лечения таких наркозависимых. Также решено подготовить предложения, чтобы усилить меры для борьбы с распространением наркотиков в образовательных организациях.

Напомним, что сегодня Совет по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации провёл заседание на тему "О реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года".