Сенаторы предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
14.09.2017, 18:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Совете Федерации предлагают установить уголовную ответственность за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Об этом говорится в проекте рекомендаций Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.
"Требуется принять дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства, прежде всего по вопросам установления уголовной ответственности за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов", - говорится в документе.
Правительству РФ рекомендовано внести изменения в законодательные акты РФ, предусматривающие усиление ответственности за создание, администрирование, продвижение и предоставление технической помощи интернет-ресурсам, посредством которых происходит рекламирование и распространение наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, в проекте рекомендаций отмечается необходимость правового регулирование лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества. Для этого предлагается проработать порядок обязательного лечения таких наркозависимых. Также решено подготовить предложения, чтобы усилить меры для борьбы с распространением наркотиков в образовательных организациях.
Напомним, что сегодня Совет по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации провёл заседание на тему "О реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года".
"Требуется принять дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства, прежде всего по вопросам установления уголовной ответственности за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов", - говорится в документе.
Правительству РФ рекомендовано внести изменения в законодательные акты РФ, предусматривающие усиление ответственности за создание, администрирование, продвижение и предоставление технической помощи интернет-ресурсам, посредством которых происходит рекламирование и распространение наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, в проекте рекомендаций отмечается необходимость правового регулирование лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества. Для этого предлагается проработать порядок обязательного лечения таких наркозависимых. Также решено подготовить предложения, чтобы усилить меры для борьбы с распространением наркотиков в образовательных организациях.
Напомним, что сегодня Совет по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации провёл заседание на тему "О реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года".
Источник: Единая Россия