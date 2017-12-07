ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 декабря в Вене "на полях" заседания СМИД ОБСЕ состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Федеральным президентом Австрийской Республики А.Ван дер Белленом.

В ходе беседы были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическую и историко-мемориальную сферу. Дана высокая оценка культурно-гуманитарному взаимодействию, в т.ч. в контексте завершающегося Года туризма Россия-Австрия 2017 и предстоящего Года музыки и культурных маршрутов 2018.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, обсуждены перспективы сирийского и внутриукраинского урегулирования, состояние отношений Россия-ЕС с учётом предстоящего во втором полугодии 2018 г. председательства Австрии в Европейском Союзе.