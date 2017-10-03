ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов накануне Дня защиты животных посетил Лосиную биостанцию на территории национального парка "Лосиный остров".

Председатель СР отметил, что одной из основных задач стратегии развития заповедного дела, за разработку которой он выступает, должно быть усиление защиты особо охраняемых природных территорий от застройки и захватов земель.

"Меня сейчас руководство заповедника успокоило: ничего от территории забрать нельзя, всё это нормально функционирует и будет существовать", – сообщил Сергей Миронов.

Парламентарий поблагодарил сотрудников заповедника за охрану природы, за пропаганду экологического образования, а также за неравнодушное отношение к лосятам, оставшимся без матери.

"Некоторые животные, которые здесь находятся, были найдены маленькими. Сейчас они растут в вольерах, за которыми ухаживают люди, - отметил политик. – На основной территории заповедника живут лоси, олени, кабаны, зайцы".

Он напомнил, что текущий год объявлен в России Годом экологии и всем пора вспомнить, что мы в ответе за будущее нашей планеты.



"Мы должны думать о том, что останется после нас. Это, кстати, к вопросу о несанкционированных свалках, выбросе мусора. Если мы так будем относиться к природе, природа нам ответит очень зло", – сказал Сергей Миронов.