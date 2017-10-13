ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что снятие флагов с российских дипмиссий в США равноценно нападению на представительства и призвал возбудить по этим фактам уголовное дело.

"В США сорвали флаги с закрытых консульских объектов Российской Федерации. Это апофеоз хамства, безответственности, враждебного отношения к нашей стране! – оценивает случившееся Сергей Миронов. – Это оскорбление России. И протестами МИДа дело обойтись не может".

Председатель СР напомнил, что ранее Следственный комитет РФ объявил в розыск четверых граждан Украины, причастных к нападениям на российские диппредставительства в 2014–2016 годах и надругательству над российским флагом.

"Я не вижу разницы между этими преступлениями и этими преступниками, – заявил Сергей Миронов. – Необходимо возбудить уголовное дело в связи бандитскими нападениями на наши консульские объекты в США и сделать все, чтобы выявить и наказать преступников".