Сергей Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов
10.09.2017, 18:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований столицы. Свой голос он отдал на избирательном участке в школе № 1241, которая находится на улице Николаева, дом 5.
"Сегодня важный день - выборы в органы местного самоуправления Москвы, в районные советы. Это важный орган, который контролирует работу управляющей компании, районной управы, поликлиники, школы и активно участвует в благоустройстве своих районов. От того, как сформирован районный совет, во многом зависит качество жизни жителей. Так что приглашаю всех москвичей прийти на избирательные участки", - сказал Мэр Москвы.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в столице 10 сентября. Камеры видеонаблюдения есть на всех избирательных участках - их около 3,3 тысячи. Исключение составили только те, что расположены на территории воинских частей, а также в больницах и других закрытых учреждениях. Впервые камеры установили на площадках, где работают территориальные избирательные комиссии, которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол.
"Сегодня важный день - выборы в органы местного самоуправления Москвы, в районные советы. Это важный орган, который контролирует работу управляющей компании, районной управы, поликлиники, школы и активно участвует в благоустройстве своих районов. От того, как сформирован районный совет, во многом зависит качество жизни жителей. Так что приглашаю всех москвичей прийти на избирательные участки", - сказал Мэр Москвы.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в столице 10 сентября. Камеры видеонаблюдения есть на всех избирательных участках - их около 3,3 тысячи. Исключение составили только те, что расположены на территории воинских частей, а также в больницах и других закрытых учреждениях. Впервые камеры установили на площадках, где работают территориальные избирательные комиссии, которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол.