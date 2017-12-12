Сергей Собянин: Москва по большинству показателей может соперничать с европейскими мегаполисами
12.12.2017, 22:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва по большинству показателей обгоняет крупные города развивающихся стран, а также соперничает с развитыми европейскими мегаполисами. Об этом в интервью ТАСС заявил Сергей Собянин.
Так, по его словам, Москва является более безопасным городом по сравнению с Парижем. "Мы по большинству показателей обходим города развивающихся стран. В этом году обогнали по совокупности показателей такой мощный быстроразвивающийся город, как Пекин. Где-то мы отстаём, а где-то вполне конкурентны. Например, Парижу мы уступаем по количеству иностранных туристов, но лучше у нас показатели безопасности", - рассказал Сергей Собянин.
Он также отметил, что конкурировать с мегаполисами развитых стран гораздо сложнее, но жизненно необходимо. Москва сегодня соревнуется с ведущими европейскими городами за качество городской жизни. К примеру, сегодня столица им не уступает по уровню образования, благоустройства, развития общественного транспорта.
"По внедрению технологий Smart City (технологии умного города) Москва входит в пятёрку ведущих городов мира. По качеству школьного образования в пятёрку лидеров и обогнала большинство европейских и американских городов. Москва вполне конкурентный город. Главное - это не останавливаться и двигаться вперёд", - подытожил Сергей Собянин.
Так, по его словам, Москва является более безопасным городом по сравнению с Парижем. "Мы по большинству показателей обходим города развивающихся стран. В этом году обогнали по совокупности показателей такой мощный быстроразвивающийся город, как Пекин. Где-то мы отстаём, а где-то вполне конкурентны. Например, Парижу мы уступаем по количеству иностранных туристов, но лучше у нас показатели безопасности", - рассказал Сергей Собянин.
Он также отметил, что конкурировать с мегаполисами развитых стран гораздо сложнее, но жизненно необходимо. Москва сегодня соревнуется с ведущими европейскими городами за качество городской жизни. К примеру, сегодня столица им не уступает по уровню образования, благоустройства, развития общественного транспорта.
"По внедрению технологий Smart City (технологии умного города) Москва входит в пятёрку ведущих городов мира. По качеству школьного образования в пятёрку лидеров и обогнала большинство европейских и американских городов. Москва вполне конкурентный город. Главное - это не останавливаться и двигаться вперёд", - подытожил Сергей Собянин.