Сергей Собянин: Реконструкция улиц исторического центра практически полностью завершена
05.09.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корреспондент: Такого масштабного ремонта в столице не было почти полвека. Я боюсь Вам икалось всё лето. Но что Вы можете сказать тем людям, которые критиковали, возмущались?
Сергей Собянин: Действительно, для москвичей мы создали массу неудобств: и для автомобилистов, для которых дороги были сужены во время ремонта - и были пробки; и для пешеходов, которым приходилось пробираться сквозь строительную технику. Но я надеюсь, что через буквально несколько месяцев, через год мы забудем все эти тяготы, а с нами останется другой - красивый, современный город.
Корреспондент: А насколько преобразится исторический центр?
Сергей Собянин: Исторический центр практически полностью закончен, все его улицы реконструированы, более того, созданы новые площади, которые хоть и назывались площадями, на самом деле таковыми не являлись. Например, та же Новая площадь: вы её ощущали площадью?
Корреспондент: Не похоже, да.
Сергей Собянин: Это тротуар, заставленный машинами. То же самое можно было сказать о Славянской площади. Ещё худшая история была у Тверской Заставы, которая выглядела большой помойкой. В центре Москвы в скором времени откроется парк "Зарядье" - уникальный парк. В последние десятилетия в Москве в центре города парки не создавались, а такого рода вообще не создавались никогда.
Корреспондент: Почему такая программа не была реализована, например, 10 лет назад?
Сергей Собянин: Каждое движение по этой программе натыкается на серьёзные проблемы. Например, если бы не было упорядоченного парковочного пространства, то такую программу было бы бессмысленно начинать, потому что здесь газоны, тротуары - и были бы не пешеходы, а стояли бы машины. Но для того, чтобы упорядочить парковочное пространство, нужно было пройти огромный путь и путь и такую конфликтную ситуацию, на которую надо было решиться. Но в конечном итоге стало лучше и для пешеходов, и для автомобилистов.
Например, освобождение города от рекламы. Это целая революция на самом деле - убрать криминальный бизнес, который существовал полтора десятка лет в Москве, приносил огромные теневые доходы, тоже было непросто. Каждый шаг по программе даётся непросто.
Корреспондент: Автомобилисты говорят, что эта программа - борьба с ними.
Сергей Собянин: Если вы помните, что происходило в 2011-2012 годах - в центр города заехать было просто проблемно. Если ты даже заедешь сюда, то можешь остановиться в часовых пробках. Самые большие усилия направляем на создание новой улично-дорожной сети Москвы: новые эстакады, тоннели, развязки, реконструкция улиц и так далее и тому подобное. Такой программы по новому дорожному строительству, направленной как раз на улучшение автомобильного движения, в Москве тоже никогда не было.
Корреспондент: А какие ещё проекты реализуются по благоустройству, помимо этой программы?
Сергей Собянин: Например, те же дворовые территории. Мы реконструируем около трёх тысяч московских дворов ежегодно. Это строительство и устройство парков - как центральных парков, так и на периферии города. Это огромная территория МЦК, которую необходимо обустраивать. И в этом году мы продолжаем эту работу. В каждом округе, на мой взгляд, и в каждом районе должен быть обустроен свой центр, своя точка притяжения, свои знаковые общественные пространства. Это абсолютно правильно: развиваться должен не только центр, но и весь город.
Корреспондент: Я согласна с Вами. Спасибо большое, Сергей Семёнович.
Сергей Собянин: Спасибо, всего доброго.
Сергей Собянин: Действительно, для москвичей мы создали массу неудобств: и для автомобилистов, для которых дороги были сужены во время ремонта - и были пробки; и для пешеходов, которым приходилось пробираться сквозь строительную технику. Но я надеюсь, что через буквально несколько месяцев, через год мы забудем все эти тяготы, а с нами останется другой - красивый, современный город.
Корреспондент: А насколько преобразится исторический центр?
Сергей Собянин: Исторический центр практически полностью закончен, все его улицы реконструированы, более того, созданы новые площади, которые хоть и назывались площадями, на самом деле таковыми не являлись. Например, та же Новая площадь: вы её ощущали площадью?
Корреспондент: Не похоже, да.
Сергей Собянин: Это тротуар, заставленный машинами. То же самое можно было сказать о Славянской площади. Ещё худшая история была у Тверской Заставы, которая выглядела большой помойкой. В центре Москвы в скором времени откроется парк "Зарядье" - уникальный парк. В последние десятилетия в Москве в центре города парки не создавались, а такого рода вообще не создавались никогда.
Корреспондент: Почему такая программа не была реализована, например, 10 лет назад?
Сергей Собянин: Каждое движение по этой программе натыкается на серьёзные проблемы. Например, если бы не было упорядоченного парковочного пространства, то такую программу было бы бессмысленно начинать, потому что здесь газоны, тротуары - и были бы не пешеходы, а стояли бы машины. Но для того, чтобы упорядочить парковочное пространство, нужно было пройти огромный путь и путь и такую конфликтную ситуацию, на которую надо было решиться. Но в конечном итоге стало лучше и для пешеходов, и для автомобилистов.
Например, освобождение города от рекламы. Это целая революция на самом деле - убрать криминальный бизнес, который существовал полтора десятка лет в Москве, приносил огромные теневые доходы, тоже было непросто. Каждый шаг по программе даётся непросто.
Корреспондент: Автомобилисты говорят, что эта программа - борьба с ними.
Сергей Собянин: Если вы помните, что происходило в 2011-2012 годах - в центр города заехать было просто проблемно. Если ты даже заедешь сюда, то можешь остановиться в часовых пробках. Самые большие усилия направляем на создание новой улично-дорожной сети Москвы: новые эстакады, тоннели, развязки, реконструкция улиц и так далее и тому подобное. Такой программы по новому дорожному строительству, направленной как раз на улучшение автомобильного движения, в Москве тоже никогда не было.
Корреспондент: А какие ещё проекты реализуются по благоустройству, помимо этой программы?
Сергей Собянин: Например, те же дворовые территории. Мы реконструируем около трёх тысяч московских дворов ежегодно. Это строительство и устройство парков - как центральных парков, так и на периферии города. Это огромная территория МЦК, которую необходимо обустраивать. И в этом году мы продолжаем эту работу. В каждом округе, на мой взгляд, и в каждом районе должен быть обустроен свой центр, своя точка притяжения, свои знаковые общественные пространства. Это абсолютно правильно: развиваться должен не только центр, но и весь город.
Корреспондент: Я согласна с Вами. Спасибо большое, Сергей Семёнович.
Сергей Собянин: Спасибо, всего доброго.