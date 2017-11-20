Сергей Собянин назвал приоритетной задачей здравоохранения улучшение качества оказания помощи при травмах
20.11.2017, 19:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва будет выделять дополнительные финансовые средства для улучшения качества оказания стационарной помощи при травмах, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Об этом Сергей Собянин сообщил во время посещения городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана, где осмотрел центр хирургии верхней конечности.
"Мы постараемся инвестировать очень серьёзно в эти направления: сердечно-сосудистое, онкологическое, травматологическое. Это те вещи, которые наиболее востребованы, важны. И мы стараемся, чтобы наши клиники были оснащены всем необходимым оборудованием", - отметил Мэр Москвы.
Сергей Собянин вручил врачам больницы благодарственные письма. Медики успешно прооперировали пациента, получившего во время ДТП травму лучезапястного сустава.
"Я хотел поблагодарить вас за уникальную операцию. Сейчас общался с пациентом Александром, который получил очень серьёзные травмы, и если бы не ваши умения и те технологии, которые теперь есть в московском здравоохранении, он бы, скорее всего, стал инвалидом либо попытался получить какую-то высокотехнологичную помощь за рубежом, что, в общем-то, не каждому доступно", - сказал Мэр.
Благодарности удостоены заведующий отделением травматологии и ортопедии кандидат медицинских наук Борис Максимов, заведующий хирургическим отделением № 3 Владимир Селезнёв и заведующий отделением кисти и верхнего предплечья кандидат медицинских наук Алексей Афанасьев.
Отметив высокий профессионализм медиков, сделавших успешную операцию, Сергей Собянин поблагодарил весь коллектив врачей больницы. "Спасибо за уникальные операции, которые вы проводите, за сотни жизней, которые вы спасаете, и здоровье огромного количества людей. Спасибо вам и вашим коллегам", - добавил он.
Как сообщил главный врач больницы Ольга Папышева, проведение таких сложных операций стало возможным благодаря высококачественному оборудованию, которым оснащена клиника. "Эта проблема так остро встала в связи с тем, что подобных больных, во-первых, много, а во-вторых, их проблемы очень специфичны в связи с анатомическими особенностями кисти, огромной значимостью для профессиональной деятельности, для трудоспособности наших пациентов", - рассказала главврач.
Как "собирают" руки
Мужчина в возрасте 22 лет, которому врачи восстановили функции обеих рук, поступил в больницу в результате дорожной аварии - лобового столкновения. Десять дней он провёл в коме. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый многооскольчатый перелом третьей пястной кости правой кисти со смещением и закрытый перилунарный вывих левой кисти с полным вывихом ладьевидной кости. Такие травмы могли привести к инвалидности пациента, поэтому было решено сделать экстренные операции.
На правой кисти провели открытый остеосинтез (сборку) третьей пястной кости с помощью пластины системы Linos, а кости левого запястья вправили и зафиксировали спицами Киршнера.
Система Linos, которую применили хирурги, - это специальный фиксатор для отколотых частей кости, выполненный из титановой пластины с угловой стабильностью. Уже на следующий день после его установки пациент может заниматься лечебной физкультурой.
Столичные врачи помогли молодому человеку не только избежать инвалидности, но и продолжить заниматься любимым делом - тренировками по единоборствам. Ранее такие операции выполнялись только в зарубежных клиниках.
Центр патологии верхней конечности
Центр хирургии верхней конечности ГКБ № 29 - специализированное отделение, способное оказать любую экстренную и плановую медицинскую помощь, в том числе микрохирургическую.
Его создали на базе трёх структурных подразделений больницы: отделений хирургии кисти, гнойно-септической патологии кисти, ортопедии и травматологии. В результате здесь появились 123 койко-места.
Ежедневно в центр поступают около 200 человек, из которых 100 лечатся в дневном стационаре, ещё 30–40 больных приходят на амбулаторный приём, а 40–50 пациентов госпитализируют в срочном порядке.
В 2016 году в центре было проведено 5632 оперативных вмешательства, за девять месяцев этого года - 4445 операций.
В рамках программы модернизации столичного здравоохранения здание было оснащено новейшим медицинским оборудованием, включая микроскоп OPMI Vario 700 Carl Zeiss, артроскопический комплекс Arthrex и передвижной рентгеновский аппарат - электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Современная техника позволила существенно расширить спектр оперативных вмешательств на костях, суставах и мягких тканях верхней конечности. Благодаря этому также удалось объединить на базе одного учреждения возможности отделения экстренной травматологии кисти с микрохирургией, что во многих случаях помогает спасти конечности пострадавших.
После операции пациентов сначала переводят в комфортные палаты на двух - четырёх человек, а затем они проходят медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара.
Больница, расположенная на Госпитальной площади, в доме 2, ведёт свою историю уже несколько столетий. В 1864 году на берегу реки Синички, вблизи Главного военного госпиталя, княгиня Наталья Шаховская основала общину сестёр милосердия "Утоли моя печали".
В 1876-м больница насчитывала уже три отделения: для неизлечимых, для излечимых, для приходящих и психических больных. Тогда же учреждение было передано в ведение Московского врачебного управления.
В 1887 году клиника стала специализироваться на лечении психоневрологических заболеваний, её возглавил доктор-психиатр Д.А. Корсаков. В это же время здесь в качестве консультанта работал известный врач-невропатолог Г.И. Россолимо, активное участие в работе учреждения принимали известные доктора Н.С. Спасокукоцкий, И.П. Павлов, И.И. Розанов, А.Т. Ерофеев. Также были организованы курсы для медсестёр, на базе которых была позже создана медицинская школа.
В 1922 году больница стала городской, она была передана в ведение Московского отдела здравоохранения и получила имя Н.Э. Баумана.
Сегодня ГКБ № 29 - крупная больница для оказания скорой помощи. На территории общей площадью восемь гектаров расположены 17 корпусов.
Около 50 процентов больных поступают сюда в экстренном порядке. В 2016 году за медицинской помощью обратились более 62 тысяч человек, из которых 54,5 тысячи были госпитализированы.
Среди профилей оказываемой медицинской помощи - акушерский, терапевтический, кардиологический (в том числе для пациентов с инфарктом миокарда), терапевтический, неврологический, хирургический (включая гнойную хирургию), травматологический, урологический, гинекологический и оториноларингологический.
В больнице насчитывается 910 коек, включая 51 реанимационную, 48 коек дневного стационара и восемь коек стационара кратковременного пребывания, реанимации и интенсивной терапии.
Работают в клинике 1693 человека. Это 763 медицинских работника среднего звена и 426 врачей, в том числе семь докторов медицинских наук, 58 кандидатов медицинских наук и два заслуженных врача России.
Кроме того, ГКБ № 29 имени Баумана является клинической базой кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и кафедры урологии медицинского факультета Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
В 2011–2017 годах за счёт городского бюджета в больнице провели капитальный ремонт хирургического корпуса и переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования, а также текущий ремонт зданий и помещений больницы.
А в 2017–2018 годах планируется пристроить лифт между корпусами № 2 и № 3. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.
Кроме того, с 2011-го в больницу и её филиал было поставлено более двух тысяч единиц современного медицинского оборудования и мебели. Среди них два рентгеновских компьютерных томографа, ангиографический рентгеновский аппарат, четыре рентгеновских цифровых аппарата на два и три рабочих места, а также три мобильных цифровых рентгеновских аппарата с С-дугой, системы ультразвуковой диагностики (14 штук) и эндоскопическое оборудование (22 единицы).
Всё это позволило существенно увеличить оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По сравнению с предыдущим годом её объём вырос на 64 процента, за 10 месяцев такую помощь получили 580 больных.
"Мы постараемся инвестировать очень серьёзно в эти направления: сердечно-сосудистое, онкологическое, травматологическое. Это те вещи, которые наиболее востребованы, важны. И мы стараемся, чтобы наши клиники были оснащены всем необходимым оборудованием", - отметил Мэр Москвы.
Сергей Собянин вручил врачам больницы благодарственные письма. Медики успешно прооперировали пациента, получившего во время ДТП травму лучезапястного сустава.
"Я хотел поблагодарить вас за уникальную операцию. Сейчас общался с пациентом Александром, который получил очень серьёзные травмы, и если бы не ваши умения и те технологии, которые теперь есть в московском здравоохранении, он бы, скорее всего, стал инвалидом либо попытался получить какую-то высокотехнологичную помощь за рубежом, что, в общем-то, не каждому доступно", - сказал Мэр.
Благодарности удостоены заведующий отделением травматологии и ортопедии кандидат медицинских наук Борис Максимов, заведующий хирургическим отделением № 3 Владимир Селезнёв и заведующий отделением кисти и верхнего предплечья кандидат медицинских наук Алексей Афанасьев.
Отметив высокий профессионализм медиков, сделавших успешную операцию, Сергей Собянин поблагодарил весь коллектив врачей больницы. "Спасибо за уникальные операции, которые вы проводите, за сотни жизней, которые вы спасаете, и здоровье огромного количества людей. Спасибо вам и вашим коллегам", - добавил он.
Как сообщил главный врач больницы Ольга Папышева, проведение таких сложных операций стало возможным благодаря высококачественному оборудованию, которым оснащена клиника. "Эта проблема так остро встала в связи с тем, что подобных больных, во-первых, много, а во-вторых, их проблемы очень специфичны в связи с анатомическими особенностями кисти, огромной значимостью для профессиональной деятельности, для трудоспособности наших пациентов", - рассказала главврач.
Как "собирают" руки
Мужчина в возрасте 22 лет, которому врачи восстановили функции обеих рук, поступил в больницу в результате дорожной аварии - лобового столкновения. Десять дней он провёл в коме. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый многооскольчатый перелом третьей пястной кости правой кисти со смещением и закрытый перилунарный вывих левой кисти с полным вывихом ладьевидной кости. Такие травмы могли привести к инвалидности пациента, поэтому было решено сделать экстренные операции.
На правой кисти провели открытый остеосинтез (сборку) третьей пястной кости с помощью пластины системы Linos, а кости левого запястья вправили и зафиксировали спицами Киршнера.
Система Linos, которую применили хирурги, - это специальный фиксатор для отколотых частей кости, выполненный из титановой пластины с угловой стабильностью. Уже на следующий день после его установки пациент может заниматься лечебной физкультурой.
Столичные врачи помогли молодому человеку не только избежать инвалидности, но и продолжить заниматься любимым делом - тренировками по единоборствам. Ранее такие операции выполнялись только в зарубежных клиниках.
Центр патологии верхней конечности
Центр хирургии верхней конечности ГКБ № 29 - специализированное отделение, способное оказать любую экстренную и плановую медицинскую помощь, в том числе микрохирургическую.
Его создали на базе трёх структурных подразделений больницы: отделений хирургии кисти, гнойно-септической патологии кисти, ортопедии и травматологии. В результате здесь появились 123 койко-места.
Ежедневно в центр поступают около 200 человек, из которых 100 лечатся в дневном стационаре, ещё 30–40 больных приходят на амбулаторный приём, а 40–50 пациентов госпитализируют в срочном порядке.
В 2016 году в центре было проведено 5632 оперативных вмешательства, за девять месяцев этого года - 4445 операций.
В рамках программы модернизации столичного здравоохранения здание было оснащено новейшим медицинским оборудованием, включая микроскоп OPMI Vario 700 Carl Zeiss, артроскопический комплекс Arthrex и передвижной рентгеновский аппарат - электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Современная техника позволила существенно расширить спектр оперативных вмешательств на костях, суставах и мягких тканях верхней конечности. Благодаря этому также удалось объединить на базе одного учреждения возможности отделения экстренной травматологии кисти с микрохирургией, что во многих случаях помогает спасти конечности пострадавших.
После операции пациентов сначала переводят в комфортные палаты на двух - четырёх человек, а затем они проходят медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара.
Больница, расположенная на Госпитальной площади, в доме 2, ведёт свою историю уже несколько столетий. В 1864 году на берегу реки Синички, вблизи Главного военного госпиталя, княгиня Наталья Шаховская основала общину сестёр милосердия "Утоли моя печали".
В 1876-м больница насчитывала уже три отделения: для неизлечимых, для излечимых, для приходящих и психических больных. Тогда же учреждение было передано в ведение Московского врачебного управления.
В 1887 году клиника стала специализироваться на лечении психоневрологических заболеваний, её возглавил доктор-психиатр Д.А. Корсаков. В это же время здесь в качестве консультанта работал известный врач-невропатолог Г.И. Россолимо, активное участие в работе учреждения принимали известные доктора Н.С. Спасокукоцкий, И.П. Павлов, И.И. Розанов, А.Т. Ерофеев. Также были организованы курсы для медсестёр, на базе которых была позже создана медицинская школа.
В 1922 году больница стала городской, она была передана в ведение Московского отдела здравоохранения и получила имя Н.Э. Баумана.
Сегодня ГКБ № 29 - крупная больница для оказания скорой помощи. На территории общей площадью восемь гектаров расположены 17 корпусов.
Около 50 процентов больных поступают сюда в экстренном порядке. В 2016 году за медицинской помощью обратились более 62 тысяч человек, из которых 54,5 тысячи были госпитализированы.
Среди профилей оказываемой медицинской помощи - акушерский, терапевтический, кардиологический (в том числе для пациентов с инфарктом миокарда), терапевтический, неврологический, хирургический (включая гнойную хирургию), травматологический, урологический, гинекологический и оториноларингологический.
В больнице насчитывается 910 коек, включая 51 реанимационную, 48 коек дневного стационара и восемь коек стационара кратковременного пребывания, реанимации и интенсивной терапии.
Работают в клинике 1693 человека. Это 763 медицинских работника среднего звена и 426 врачей, в том числе семь докторов медицинских наук, 58 кандидатов медицинских наук и два заслуженных врача России.
Кроме того, ГКБ № 29 имени Баумана является клинической базой кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и кафедры урологии медицинского факультета Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
В 2011–2017 годах за счёт городского бюджета в больнице провели капитальный ремонт хирургического корпуса и переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования, а также текущий ремонт зданий и помещений больницы.
А в 2017–2018 годах планируется пристроить лифт между корпусами № 2 и № 3. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.
Кроме того, с 2011-го в больницу и её филиал было поставлено более двух тысяч единиц современного медицинского оборудования и мебели. Среди них два рентгеновских компьютерных томографа, ангиографический рентгеновский аппарат, четыре рентгеновских цифровых аппарата на два и три рабочих места, а также три мобильных цифровых рентгеновских аппарата с С-дугой, системы ультразвуковой диагностики (14 штук) и эндоскопическое оборудование (22 единицы).
Всё это позволило существенно увеличить оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По сравнению с предыдущим годом её объём вырос на 64 процента, за 10 месяцев такую помощь получили 580 больных.