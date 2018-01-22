Сергей Собянин поддержал предложение общественников о создании электронной площадки для пожилых людей
22.01.2018, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Общественной палате города Москвы предложили запустить масштабную программу организации досуга для жителей старшего поколения. Также есть идея создать электронную площадку, где будет собрана вся информация, которая может заинтересовать пожилых людей.
"У нас даже не сотни тысяч, а миллионы людей хотят продолжать активно жить на пенсии. Я знаю, что вы выработали ряд идей, и готов обсудить эти новации, тем более что ко мне поступает масса писем и предложений от ветеранских организаций, от людей пожилого возраста", - обратился к общественникам Сергей Собянин.
Заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова отметила, что приоритетом должно стать создание для москвичей старшего возраста максимальных возможностей.
"Как узнать, чем заниматься? Это, наверное, одна из самых больших загвоздок для москвичей: информационные ресурсы. Поэтому мы предлагаем сделать удобный общедоступный сайт. Электронный сервис, в рамках которого нужно позаботиться в том числе о том, чтобы москвичи могли узнавать обо всех предлагаемых им программах", - сказала она.
Мэр Москвы одобрил это предложение, но отметил, что для реализации такого проекта необходимо провести большую подготовительную работу: "В настоящее время центры соцзащиты реализуют огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пожилого возраста. Но то, что я слышу, что предлагается, - это другой масштаб".
По его словам, чтобы запустить такого рода проект, необходимо привлечь и учреждения спорта, образования, культуры, то есть вся инфраструктура города должны быть задействована.
"Очень важно, чтобы мы контролировали качество того, что предоставляем. Для этого вот так вот на раз сказать, что завтра создадим такой проект, невозможно в нашем огромном городе. Давайте мы начнём с эксперимента, посмотрим, как это работает в Доме культуры, в учреждении спорта и на других ключевых направлениях, которые особенно востребованы людьми пожилого возраста", - уточнил Сергей Собянин.
Он добавил, что сама идея ему кажется очень интересной, и предложил посоветоваться с горожанами насчёт названия программы.
Также на собрании Сергей Собянин вручил общественникам награды. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков удостоился знака отличия "За безупречную службу городу Москве".
За большой вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в работе Общественной палаты благодарности Мэра Москвы получили её члены - Павел Данилин, Ольга Кириллова, Александр Козлов, Сергей Ладочкин, Мария Лазутова, Татьяна Михайлова, Людмила Мясникова, Ирина Орлова и Александр Шарлай.
"У нас даже не сотни тысяч, а миллионы людей хотят продолжать активно жить на пенсии. Я знаю, что вы выработали ряд идей, и готов обсудить эти новации, тем более что ко мне поступает масса писем и предложений от ветеранских организаций, от людей пожилого возраста", - обратился к общественникам Сергей Собянин.
Заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова отметила, что приоритетом должно стать создание для москвичей старшего возраста максимальных возможностей.
"Как узнать, чем заниматься? Это, наверное, одна из самых больших загвоздок для москвичей: информационные ресурсы. Поэтому мы предлагаем сделать удобный общедоступный сайт. Электронный сервис, в рамках которого нужно позаботиться в том числе о том, чтобы москвичи могли узнавать обо всех предлагаемых им программах", - сказала она.
Мэр Москвы одобрил это предложение, но отметил, что для реализации такого проекта необходимо провести большую подготовительную работу: "В настоящее время центры соцзащиты реализуют огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пожилого возраста. Но то, что я слышу, что предлагается, - это другой масштаб".
По его словам, чтобы запустить такого рода проект, необходимо привлечь и учреждения спорта, образования, культуры, то есть вся инфраструктура города должны быть задействована.
"Очень важно, чтобы мы контролировали качество того, что предоставляем. Для этого вот так вот на раз сказать, что завтра создадим такой проект, невозможно в нашем огромном городе. Давайте мы начнём с эксперимента, посмотрим, как это работает в Доме культуры, в учреждении спорта и на других ключевых направлениях, которые особенно востребованы людьми пожилого возраста", - уточнил Сергей Собянин.
Он добавил, что сама идея ему кажется очень интересной, и предложил посоветоваться с горожанами насчёт названия программы.
Также на собрании Сергей Собянин вручил общественникам награды. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков удостоился знака отличия "За безупречную службу городу Москве".
За большой вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в работе Общественной палаты благодарности Мэра Москвы получили её члены - Павел Данилин, Ольга Кириллова, Александр Козлов, Сергей Ладочкин, Мария Лазутова, Татьяна Михайлова, Людмила Мясникова, Ирина Орлова и Александр Шарлай.