ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и гостей столицы с праздником Пасхи.



В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:



«Святая Пасха вселяет в наши души уверенность и напоминает об абсолютной ценности любви и милосердия.



Пасхальные дни в Москве будут отмечены фестивалем “Пасхальный дар”, где все желающие проникнутся духом праздничной Москвы.



Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки откроют ярмарки с угощениями и сувенирами. А взрослые и юные посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, где научатся делать пасхальные сувениры, изготавливать украшения и предметы декора.



Лейтмотивом фестиваля станет благотворительность. Российские благотворительные фонды “Подари жизнь”, “Артист”, “Старость в радость”, “Я есть”, “Бюро добрых дел”, “Детские сердца”, “Доброе сердце”, “Дети-бабочки” и многие другие организуют сбор средств для помощи детям-инвалидам, многодетным семьям, людям пожилого возраста и другим нуждающимся москвичам.



Надеемся, что и в этом году фестиваль “Пасхальный дар” придется по душе москвичам, и добавит много светлых красок в праздничную палитру нашего города.



Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким радостного настроения, крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго», - отметил Собянин.



В Москве минувшей ночью богослужения прошли в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви, девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций. Праздничные службы во многих храмах продолжатся и сегодня.