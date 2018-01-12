Сергей Собянин вручил награды столичным пожарным и спасателям
12.01.2018, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице наградили пожарных и спасателей за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в обеспечение безопасности населения. На торжественной церемонии, которая прошла в Белом зале Мэрии Москвы, напомнили, что 27 декабря в России отмечали День спасателя.
Сергей Собянин поздравил пожарных и спасателей с прошедшим профессиональным праздником и заслуженными наградами: "Я благодарю вас за то, что вы посвящаете этой службе свою жизнь, свои умения, свои таланты. Спасибо вам от имени москвичей за вашу службу".
Мэр Москвы отметил, что в столице создана эффективная и современная спасательная служба. "Благодаря большой профилактической работе, наведению порядка в городе за последние пять лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествия в два раза уменьшилось число погибших во время пожаров", - подчеркнул он.
Сергей Собянин также поблагодарил московский Пожарно-спасательный центр, службу спасения на воде и Московский авиационный центр за работу.
"Вы, рискуя собственной жизнью, проявляя героизм, профессиональное мастерство, спасли в прошлом году более 300 человек. Хотел сказать слова благодарности и службе спасения на воде. Больше 130 жизней спасено благодаря вашей своевременной реакции, быстрым действиям, и это тоже очень и очень важно. Столица, конечно, не курортный город, однако количество желающих искупаться в Москве-реке, в водоёмах достаточно большое. Отдельные слова благодарности - Московскому авиационному центру, его сотрудники, проводя тысячи часов в воздухе, спасают десятки жизней. Вы прибываете на место самых сложных, самых проблемных чрезвычайных ситуаций, и порой только от вас зависит, насколько быстро и своевременно будет оказана помощь пострадавшим", - сказал Мэр Москвы.
Награды получили более 50 сотрудников государственных казённых учреждений (ГКУ) Москвы, среди которых Пожарно-спасательный центр, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах, Московский авиационный центр, Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы, а также "Система 112".
Звание "Почётный пожарный города Москвы" получил Александр Абакумов - пожарный третьего класса пожарно-спасательного отряда № 211 Пожарно-спасательного центра. За свою 15-летнюю службу он неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров и спасении людей. В 2012 и 2017 годах победил в номинации "Лучший пожарный" на конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера".
Почётным спасателем города Москвы стал Игорь Калайтанов - спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Кузьминки" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Его стаж работы - 16 лет. За это время Игорь Калайтанов спас 22 человека, среди которых шесть детей, предотвратил более 3200 несчастных случаев. В 2013 году участвовал в ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.
Почётной грамотой Правительства Москвы наградили Ирину Даньшину - начальника отдела приёма и обработки экстренных вызовов ГКУ "Система 112". В этой сфере она работает с 1999 года. Ирина Даньшина вносит вклад в успешное внедрение нового программного обеспечения, которое делает работу с вызовами по номеру 112 ещё удобнее.
Благодарность Мэра Москвы объявили Вячеславу Ивлиеву - командиру лётного отряда Московского авиационного центра. Он принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Москве и Московской области. На его счету более 60 вылетов на тушение пожаров и оказание экстренной медицинской помощи. В частности, в прошлом году он оказывал медицинскую помощь людям, которые пострадали при пожаре в торговом центре "Рио".
Всего звания "Почётный пожарный города Москвы" удостоены три человека, ещё три столичных специалиста получили звание "Почётный спасатель города Москвы".
Сергей Собянин поздравил пожарных и спасателей с прошедшим профессиональным праздником и заслуженными наградами: "Я благодарю вас за то, что вы посвящаете этой службе свою жизнь, свои умения, свои таланты. Спасибо вам от имени москвичей за вашу службу".
Мэр Москвы отметил, что в столице создана эффективная и современная спасательная служба. "Благодаря большой профилактической работе, наведению порядка в городе за последние пять лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествия в два раза уменьшилось число погибших во время пожаров", - подчеркнул он.
Сергей Собянин также поблагодарил московский Пожарно-спасательный центр, службу спасения на воде и Московский авиационный центр за работу.
"Вы, рискуя собственной жизнью, проявляя героизм, профессиональное мастерство, спасли в прошлом году более 300 человек. Хотел сказать слова благодарности и службе спасения на воде. Больше 130 жизней спасено благодаря вашей своевременной реакции, быстрым действиям, и это тоже очень и очень важно. Столица, конечно, не курортный город, однако количество желающих искупаться в Москве-реке, в водоёмах достаточно большое. Отдельные слова благодарности - Московскому авиационному центру, его сотрудники, проводя тысячи часов в воздухе, спасают десятки жизней. Вы прибываете на место самых сложных, самых проблемных чрезвычайных ситуаций, и порой только от вас зависит, насколько быстро и своевременно будет оказана помощь пострадавшим", - сказал Мэр Москвы.
Награды получили более 50 сотрудников государственных казённых учреждений (ГКУ) Москвы, среди которых Пожарно-спасательный центр, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах, Московский авиационный центр, Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы, а также "Система 112".
Звание "Почётный пожарный города Москвы" получил Александр Абакумов - пожарный третьего класса пожарно-спасательного отряда № 211 Пожарно-спасательного центра. За свою 15-летнюю службу он неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров и спасении людей. В 2012 и 2017 годах победил в номинации "Лучший пожарный" на конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера".
Почётным спасателем города Москвы стал Игорь Калайтанов - спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Кузьминки" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Его стаж работы - 16 лет. За это время Игорь Калайтанов спас 22 человека, среди которых шесть детей, предотвратил более 3200 несчастных случаев. В 2013 году участвовал в ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.
Почётной грамотой Правительства Москвы наградили Ирину Даньшину - начальника отдела приёма и обработки экстренных вызовов ГКУ "Система 112". В этой сфере она работает с 1999 года. Ирина Даньшина вносит вклад в успешное внедрение нового программного обеспечения, которое делает работу с вызовами по номеру 112 ещё удобнее.
Благодарность Мэра Москвы объявили Вячеславу Ивлиеву - командиру лётного отряда Московского авиационного центра. Он принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Москве и Московской области. На его счету более 60 вылетов на тушение пожаров и оказание экстренной медицинской помощи. В частности, в прошлом году он оказывал медицинскую помощь людям, которые пострадали при пожаре в торговом центре "Рио".
Всего звания "Почётный пожарный города Москвы" удостоены три человека, ещё три столичных специалиста получили звание "Почётный спасатель города Москвы".
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы