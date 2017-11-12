ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следствие доказало вину двух жительниц Самарской области в пяти фактах хищении денежных средств у жителей Чебоксар.

Подруги по предварительному сговору между собой рассылали на произвольные телефонные номера жителей столицы Чувашии сообщения о якобы заблокированных банковских картах. Когда абоненты различных компаний сотовой связи перезванивали им, женщины представлялись работницами банков и в разговоре получали от пострадавших реквизиты карт. В последующем со счетов потерпевших было списано в общей сложности более 50 тыс. рублей.



Следствием было установлено, что к совершению данных телефонных мошенничеств причастны жительницы города Отрадный Самарской области. Подозреваемые были доставлены в республику под конвоем.



В отношении женщин, имеющих малолетних детей, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, и обвиняемым пришлось снимать в Чебоксарах квартиру, чтобы вовремя являться на допросы к следователю.



В ходе расследования они полностью возместили ущерб всем потерпевшим. Калининский районный суд признал ранее не судимых самарчанок виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам. С учётом смягчающих вину обстоятельств их приговорили к условному лишению свободы.