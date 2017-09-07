ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичная система велопроката «Велобайк» запустила новое мобильное приложение. Программа для гаджетов под названием VeloBike доступна для бесплатного скачивания в AppStore и в ближайшие дни появится в Google Play. Поддержка старого приложения будет прекращена по окончании велосезона 2017 года.

В новом приложении стало больше полезных функций для велосипедистов. Теперь пользователи могут не только найти ближайший прокат со свободными велосипедами или парковочными замками, но и посмотреть прогноз погоды, добавить самые удобные велостанции в раздел «Избранное» и построить кратчайшие маршруты поездок, если это необходимо.

В программе появилась удобная функция обратной связи. Она может пригодиться, если во время поездки возникнет какая-то проблема — поломка или ДТП. В этом случае можно оперативно отправить фото, описать ситуацию и получить необходимую помощь.

«Приложение даст более подробную информацию о действующем тарифе — сравнит соотношение цены и времени проката. Таким образом, рассчитать стоимость поездки станет гораздо проще. Существенно расширена информация о совершенных поездках. В новой программе пользователь может увидеть номер арендованного велосипеда, время и пройденную дистанцию, адреса начала и окончания поездки. А при желании — поделиться своей поездкой в социальных сетях. Поддержка старого приложения будет прекращена после того, как завершится тестирование нагрузки на новую программу», — прокомментировали в пресс-службе столичной системы велопроката.

Также через новое мобильное приложение можно приобрести суточный доступ к велопрокату со страхованием жизни и здоровья пользователя на время поездок, а также от хищения или поломки велосипеда при ДТП. Такой доступ стоит 200 рублей, тогда как тариф без страховки составляет 150 рублей. Тариф со страховкой увеличивает время бесплатной поездки до 45 минут вместо 30, которые предусмотрены обычным тарифом.

С конца апреля в Москве открыто 380 станций с 3600 велосипедами. За это время горожане воспользовались столичным прокатом велосипедов 1,9 миллиона раз.