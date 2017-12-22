ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ульяновской области будет создана сеть ветропарков. Такое решение озвучил Губернатор Сергей Морозов 21 декабря на мероприятии, посвящённом Дню энергетика.

Глава региона напомнил, что на территории Ульяновска готовится к запуску ветропарк, состоящий из 14-ти установок. По его словам, ожидается строительство ещё ряда объектов. В качестве возможных площадок для их размещения рассматриваются Чердаклинский, Николаевский районы, Новоульяновск и другие муниципальные образования. Они будут производить более четверти суммарной мощности всех электростанций современной энергосистемы Ульяновской области - более 250 МВт.

"Создание промышленной сети ульяновских ветропарков – это уникальный для страны проект. Нашу инициативу - организовать производство лопастей и комплектующих для этой отрасли – поддержало федеральное Правительство. Мы создадим не только производство, но и самую крупную школу подготовки кадров. Например, на базе Ульяновского нанотехнологического центра открыта базовая кафедра по ветроэнергетике. А на базе УлГТУ - академическая кафедра. Ни в одном регионе РФ такого нет. Специалисты будут приезжать сюда для получения качественного образования", - подчеркнул Губернатор Ульяновской области.

Поздравляя с профессиональным праздником сотрудников энергетических компаний, глава региона отметил, что только благодаря чёткой и слаженной работе аварийных бригад энергосистема Ульяновска успешно преодолела все последствия неблагоприятных погодных условий, сложившихся в регионе прошедшим летом. "Самоотверженный труд, мобильность и работоспособность городских и областных специалистов позволили максимально оперативно устранить порывы на сетях электроснабжения, когда были обесточены порядка 11,5 тысяч жилых домов в 104 населённых пунктах, и 54 тысячи человек нуждались в квалифицированной и оперативной помощи", - сказал Сергей Морозов.

На церемонии отмечены заслуги 36 выдающихся представителей отрасли, вручены почётные грамоты и объявлены благодарности.

Депутат областного Законодательного Собрания, директор Ульяновского филиала "Т Плюс" Валентин Трубчанин, которому была объявлена благодарность Министерства энергетики РФ и Губернатора Сергея Морозова, поделился, что это не просто знак внимания, это признание той работы, которую ведут представители большой энергетики, в частности компании "Т плюс". "Приятно, что отмечен социальный вклад нашей компании в развитие региона: детского и юношеского спорта, поддержка детсадов и школ, помощь больным детям, благотворительность", - прокомментировал депутат.