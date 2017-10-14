ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Дагестане продолжаются работы по севу озимых зерновых культур.



По последним данным, сев проведён на общей площади 23 тыс. 992 га, что на 3,5 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом всего в текущем году планируется засеять озимыми 90 тыс. га, что на 3 тыс. га больше по сравнению с 2016 годом.



Больше всего посевных работ на сегодняшний день проведено в Кизлярском и Хасавюртовском (по 4 тыс. га), а также в Ногайском (более 3 тыс. га) районах.



Напомним, озимый сев зерновых и других сельскохозяйственных культур является одним из важных направлений в сельском хозяйстве, которое позволяет добиться высоких урожаев и оптимизировать трудозатраты производителей.