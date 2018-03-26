ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Шесть поставщиков автоконцерна Daimler, который строит завод по выпуску автомобилей Mercedes в Подмосковье, заинтересованы в размещении своего производства на территории в подмосковного индустриального парка «Есипово». Об этом агентству RNS заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

«Более-менее проработаны у нас около шести поставщиков Daimlier, которые выразили заинтересованность в размещении на территории «Есипово». Мы сейчас в активной стадии проработки, в момент, когда будет подписано, сможем сказать», - сказал он. Денис Буцаев выразил надежду на достижение договоренностей с компаниями к лету. «Я думаю, к лету точно будет (договоренность. – RNS)», - отметил он.

В июне прошлого года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» началось строительство завода Daimler. Завершить строительство планируется в 2019 году. Общий объем инвестиций в проект составит более 15 млрд рублей, на предприятии будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Планируется, что производственная мощность завода составит около 20–25 тыс. автомобилей Mercedes в год.

Подрядчиком строительства завода Daimler в подмосковном индустриальном парке «Есипово» станет турецкая компания, говорил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.