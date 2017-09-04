ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Школьники 26 стран мира собрались в Москве для участия во второй олимпиаде мегаполисов. С 4 по 9 сентября они продемонстрируют свои знания в самых сложных естественных дисциплинах — химии, математике, физике и информатике.

Юные москвичи удачно выступают на олимпиадах — например, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников они заняли почти 45 процентов призовых мест. Одержали победу представители столицы и на предыдущей олимпиаде мегаполисов, прошедшей в 2016 году.

В отличие от традиционных олимпиад, где итоги засчитываются индивидуально, на олимпиаде мегаполисов ученики соревнуются командами. От каждого города выступают восемь человек в возрасте от 14 до 18 лет — по двое на предмет. Кроме школьников в команду также входят сопровождающие.

Всего в этом году олимпиада собрала около 400 участников и гостей из 36 городов. Помимо Москвы это Абу-Даби, Алма-Ата, Астана, Баку, Баня-Лука, Белград, Бишкек, Братислава, Будапешт, Вена, Габороне, Ганновер, Гонконг, Джакарта, Дюссельдорф, Загреб, Иерусалим, Краков, Лейпциг, Лима, Лоян, Милан, Минск, Нью-Дели, Пекин, Рига, Рим, Санкт-Петербург, София, Стамбул, Таллин, Тель-Авив, Хельсинки, Чэнду, Шанхай.



4 сентября в качестве интеллектуальной разминки перед основными соревнованиями состоится блицтур. Участникам предложат ответить на 80 вопросов — по 20 заданий уровня выпускного экзамена средней школы для каждого предмета олимпиады.

Результаты интеллектуального биатлона не войдут в общий зачёт командам, ведь варианты заданий для него организаторам присылали сами участники. Зато мероприятие поможет школьникам настроиться на олимпиаду и ещё раз повторить материал.



Проверить свои знания на блицтуре могут и те московские школьники, которые не участвуют в основном этапе олимпиады. Доступ к заданиям получат все, кто заранее зарегистрировал свою команду из восьми человек. Для участников олимпиады все вопросы составлены на английском языке, но московские школьники смогут выбрать задания и на русском.

Непосредственно на олимпиаде все задания переведут на английский язык и родной язык участников. Соревнования по каждому предмету пройдут в два этапа — 5 и 6 сентября.

По физике и химии участникам предстоит сначала выполнить задания экспериментального тура, а на следующий день уже доказать знание теории. По информатике и математике оба тура практические и включают решение задач.

Оценивать работы школьников предстоит специальному жюри, в состав которого вошли российские и иностранные преподаватели.

Торжественная церемония закрытия олимпиады пройдёт в Светлановском зале Московского международного дома музыки 8 сентября. В рамках мероприятия победителям и призёрам соревнования вручат кубки и дипломы. Также участников ждёт концерт, посвящённый 870-летию Москвы.

Впервые олимпиада мегаполисов прошла в столице в 2016 году. Тогда она собрала 275 участников и гостей из 18 стран мира. Среди 22 команд лучшими стали делегации из Москвы, Санкт-Петербурга и Белграда. Москвичи также стали победителями блицтура.

Второе место олимпиады разделили Минск, София, Будапешт, Джакарта и Ереван. А команды Таллина, Астаны, Лейпцига, Риги, Алма-Аты, Пекина и Бишкека получили кубки за третье место.