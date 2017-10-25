Сидякин: При переходе к проектному финансированию важно сохранить темпы обеспечения людей доступным жильем
25.10.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. При поэтапном переходе от долевого строительства к механизму проектного финанисрования необходимо сохранить нынешние этапы обеспечения людей комфортным и доступным жильём. Об этом заявил руководитель рабочей группы Президиума Генерального совета "Единой России" по защите прав вкладчиков и дольщиков Александр Сидякин, напомнив, что первый шаг в этом направлении уже был сделан, когда глава государства подписал закон о создании компенсационного фонда дольщиков.
"80% сделок на рынке недвижимости – это сделки с использованием средств граждан. Поэтому механизм был придуман Правительством таким образом, чтобы отрасль развивалась. Теперь нам предстоит сохранить на нынешнем уровне обеспечение граждан доступным и комфортным жильём. Это одна из приоритетных задач, прописанных в Программе Партии", – заявил Сидякин.
"Одномоментно и сразу прийти к проектному финансированию будет сложно. Главное, чтобы банки, участвующие в этом, не начали в итоге "выкручивать руки", потому что это может привести к созданию ещё одной мегакорпорации. В плане сроков это поэтапный переход. Решение о компенсационном фонде уже подписано Президентом", – резюмировал он.
Ранее сегодня Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ поручил профильным ведомствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Такой переход, по мнению главы государства, может быть осуществлён после того, как с 1 июля будут введены в действие жёсткие требования к застройщику.
"80% сделок на рынке недвижимости – это сделки с использованием средств граждан. Поэтому механизм был придуман Правительством таким образом, чтобы отрасль развивалась. Теперь нам предстоит сохранить на нынешнем уровне обеспечение граждан доступным и комфортным жильём. Это одна из приоритетных задач, прописанных в Программе Партии", – заявил Сидякин.
"Одномоментно и сразу прийти к проектному финансированию будет сложно. Главное, чтобы банки, участвующие в этом, не начали в итоге "выкручивать руки", потому что это может привести к созданию ещё одной мегакорпорации. В плане сроков это поэтапный переход. Решение о компенсационном фонде уже подписано Президентом", – резюмировал он.
Ранее сегодня Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ поручил профильным ведомствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Такой переход, по мнению главы государства, может быть осуществлён после того, как с 1 июля будут введены в действие жёсткие требования к застройщику.
Источник: Единая Россия