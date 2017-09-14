ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как заявил в ходе Съезда региональных операторов капитального ремонта, проходящего сегодня в Екатеринбурге, первый заместитель председателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, при сохранении темпов реализации программ, дальнейшего повышения собираемости взносов и заключения регоператорами контрактов на выполнение работ без остатков собранных средств на конец года, ряд регионов могут справиться с задачей раньше запланированного срока - 2030 года.

«Система капремонта работает три года, и мы видим геометрическую прогрессию количества ремонтируемых домов. Если в 2014 году это было 8 тыс. домов, то в этом году планируется проведение капремонта в 49,5 тыс. домах, в которых проживает 6,4 млн. человек. При этом собираемость взносов достигла 87%. Это хорошие показатели» - заявил Сидякин.

Всего в региональные программы капитального ремонта общего имущества по всей стране включено 745 607 многоквартирных домов.

Как отметил Сидякин, повышение темпов реализации программ капремонта стало возможным благодаря законодательным инициативам партии «Единая Россия». В частности, была установлена обязательная синхронизация работ по замене инженерных сетей, предусмотрена возможность проведения реконструкции, а также сокращён срок перехода от «общего котла« на спецсчёт с двух лет до одного года. В связи с принятием 257 ФЗ от 29.07.2017 года решается проблема недопуска собственников для проведения работ по капремонту, корректировки сроков отдельных видов работ без проведения общего собрания собственников, выставления платежных документов с расчётом взносов для нежилых помещений на год вперёд.