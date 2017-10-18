ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» появились в Московском метрополитене. В продажу поступило 500 украшений.

«Браслеты с чипом “Тройки” начали продаваться на стойке “Живое общение” на станции “Пушкинская” и в сувенирных магазинах на станциях “Маяковская” и “Трубная”. Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зелёном, синем, жёлтом, розовом, салатовом, чёрном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) — в двух, красном и чёрном. На каждом размещён логотип метро», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Поскольку браслет — это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт, себестоимость карты в таком виде выше, пояснил Роман Латыпов. Браслеты продаются за 450 рублей. Напомним, за обычную бумажную карту «Тройка» следует внести залоговую стоимость в 50 рублей. Залог можно получить обратно, обратившись в один из сервисных центров «Московский транспорт». Они расположены на улице Старой Басманной, дом 20, корпус 1 и на улице 1905 года, дом 25.

Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.