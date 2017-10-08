ОРЕАНДА-НОВОСТИ По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" днем 9 октября ожидается дождь, вечером местами сильный, ветер восточный, северо-восточный, местами порывы до 15 м/с.



Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу рекомендует воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе и включить средства проводного и радиовещания. По возможности избегать нахождения вблизи деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).