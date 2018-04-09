Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

Как передает агентство, «не исключено, что это агрессия США».

Через некоторое время после этого сообщения стало известно, что сирийским ПВО удалось отбить атаку, уничтожив некоторые ракеты.

Сирийской армии удалось предотвратить нанесение ущерба базе, а также избежать жертв атаки.

Сообщается, все ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана.

В Пентагоне заявили, что следят за развитием ситуации, но отвергли свою причастность к атаке.

В Минобороны Израиля пока никак не комментируют эту информацию.

Показательно, что атака на военную базу в Сирии произошла через несколько часов после телефонного разговора президента Франции Макрона и президента США Трампа.

Оба лидера обвинили Сирию в химической атаке 7 апреля, договорившись скоординировать дальнейшие совместные шаги.

В понедельник по инициативе западных стран состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором будет рассмотрена ситуация в Сирии.

Как считают в российском МИД, Западу нужен очередной повод для нанесения военных ударов по Сирии. Россию поддерживает и Иран, власти которого уверены в «заговоре» США против режима Башара Асада.

Ранее президент США анонсировал скорый уход американцев из Сирии, не называя конкретных сроков.