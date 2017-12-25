ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичные коммунальщики пообещали бесперебойную подачу тепла, электричества и воды даже при сильных морозах.



К холодам готова вся система городского комплекса хозяйства, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



По его словам, сегодня столица имеет двукратный запас по теплу и 35–40 процентов по электроэнергии. Город сможет обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды, газа, а также качественную уборку города вне зависимости от погодных условий.



Сильных морозов синоптики пока не обещают. В понедельник днем температура составит минус три — пять градусов. В ночь на вторник ожидается до минус шести градусов, а уже в дневные часы воздух прогреется до нуля. До середины недели москвичей ждет небольшой снег, местами гололедица и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.