10.04.2018, 23:38
Ситуация в экономике РФ абсолютно стабильная - Медведев
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ситуация в экономике РФ абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся нa должном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, уточнив, что это включают в себя итоги 2017 года, которые он представит депутатам Государственной Думы в среду в ходе отчёта Правительства РФ о работе.
"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся нa должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", - сказал Медведев нa встрече с Президентом РФ Владимира Путина.
Глава Правительства РФ также подчеркнул, что инфляция в России находится нa абсолютно низком уровне, что даёт возможности для развития кредитования.
"На абсолютно низком уровне находится инфляция, что даёт возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач", - сказал он.
По словам премьер-министра, начался рост валового внутреннего продукта. "Он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать", - уточнил он.
Медведев также заявил, что все поручения президента РФ в 2017 году, которые правительство взяло в качестве ориентиров - исполнены.
"Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объёме исполнены социальные обязательства. Всё, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, всё сделано", - сказал он.
Премьер-министр проинформировал главу государства об основных темах отчёта о деятельности правительства за 2017 год, который будет представлен депутатам Госдумы 11 апреля.
Медведев добавил, что "с учётом того, что этот отчёт носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определённые итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года".
"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся нa должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", - сказал Медведев нa встрече с Президентом РФ Владимира Путина.
Глава Правительства РФ также подчеркнул, что инфляция в России находится нa абсолютно низком уровне, что даёт возможности для развития кредитования.
"На абсолютно низком уровне находится инфляция, что даёт возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач", - сказал он.
По словам премьер-министра, начался рост валового внутреннего продукта. "Он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать", - уточнил он.
Медведев также заявил, что все поручения президента РФ в 2017 году, которые правительство взяло в качестве ориентиров - исполнены.
"Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объёме исполнены социальные обязательства. Всё, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, всё сделано", - сказал он.
Премьер-министр проинформировал главу государства об основных темах отчёта о деятельности правительства за 2017 год, который будет представлен депутатам Госдумы 11 апреля.
Медведев добавил, что "с учётом того, что этот отчёт носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определённые итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года".
Источник: Единая Россия