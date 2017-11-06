ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Skoda Auto Россия объявила об участии в государственной программе льготного лизинга автомобилей, по которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести модели марки с выгодой от 10% до 12,5%.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, под действие программы попадают легковые автомобили, произведённые на территории России, начиная с 1 декабря 2016 года, и не находившиеся ранее на регистрационном учете, со стоимостью не более 1 млн 450 тыс. рублей. В модельном ряду Skoda этим требованиям соответствуют автомобили Rapid, Octavia и Yeti, приобретённые в официальных дилерских центрах марки.

По государственной программе льготного лизинга стоимость транспортного средства, приобретённого по договору финансовой аренды, может быть уменьшена на 10% на уплату авансового платежа. Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить выгоду в размере 12,5% на уплату авансового платежа. Воспользоваться льготными условиями лизинга можно в течение текущего месяца, все автомобили в рамках данной программы должны быть переданы клиентам не позднее 30 ноября 2017 года.