ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производственное отделение (ПО) «Скопинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» подтвердило свою готовность к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг.

Проверяющая комиссия в составе руководителей технических служб предприятия и главного инспектора РУТН Волги филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора положительно оценила готовность подразделений ПО к проведению аварийно-восстановительных работ и оснащенность всеми необходимыми материалами и инструментами, а также качество выполненных мероприятий по подготовке к ОЗП в рамках реализации производственной программы.

Так, за 8 месяцев специалисты ПО завершили капитальный ремонт оборудования четырёх подстанций (ПС) 35/110 кВ и текущий ремонт 10 силовых трансформаторов ПС 35-110 кВ, отремонтировали 161 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4кВ, 44 силовых трансформатора и более 382 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 416 опор, 1675 изоляторов и свыше 65 км провода. В настоящее время ведётся капитальный ремонт оборудования ПС 35/10кВ «Пустотино» и «Клекотки». Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода на площади 134,87 га проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности.





