ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в начале 2018 года стартует строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск — Крабозаводское. Протяжённость новой линии связи составит около 850 км, из них более 750 км пройдёт по дну Охотского моря. Новая глубоководная магистраль, ввод которой в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2019 года, позволит оказывать услуги широкополосного доступа в интернет населению Курильских островов, где проживает суммарно около 20 тысяч человек. Это будет завершающий этап в работе по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке, которая проводится под руководством Минкомсвязи России.

С 2012 года по волоконно-оптическим линиям связи были подключены все населённые пункты РФ, вплоть до малых городов с населением 15 тысяч человек. Так, в декабре 2012 года к широкополосному доступу в интернет был подключён город Якутск, в июле 2016 года — город Мирный в Якутии. В марте 2017 года была введена в эксплуатацию ПВОЛС протяжённостью свыше 1800 км по маршруту Сахалин — Магадан — Камчатка, которая также прошла по дну Охотского моря. В сентябре 2017 года скоростной интернет пришёл в Норильск.

Наиболее населённым городом, который до сих пор не имеет подключения, является Анадырь — столица Чукотского автономного округа, самый восточный город России, расположенный в зоне вечной мерзлоты, где сегодня живет свыше 15 тысяч человек. В настоящее время разрабатываются планы обеспечения современной связью этого города и аналогичных ему населённых пунктов.

Кроме того, с 2014 года в России ведется работа по устранению цифрового неравенства между городом и деревней. В рамках этой работы к настоящему моменту к скоростным каналам связи подключено около 4 тысяч населённых пунктов, где проживает от 250 до 500 человек.